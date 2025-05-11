Kocaeli’nden dünya şampiyonluğuna! Olimpiyatları salladı

Kocaeli'nin örnek okullarından biri olan, Gölcük Şehit Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yunanistan'ın Girit Adası'nda düzenlenen Uluslararası MRC Robot Olimpiyatları'nda gösterdiği üstün performansla ülkemizi başarıyla temsil etti.

5 kıtadan ve 32 ülkeden gelen takımların kıyasıya mücadele ettiği turnuvada Şehit Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robot Takımı, “E-Sport” kategorisinde dünya birinciliğini kazandı.

KUPAYI ÜLKEMİZE GETİRDİLER

Bilişim Teknolojileri Alanı öğretmeni Suat Atagan ve Elektrik-Elektronik Alanı öğretmeni Tacettin Gündoğdu liderliğinde yarışmaya katılan öğrencilerden Zarina Gegin, Bilişim Teknolojiler, Engin Cemal Karakaya ile Salih Berat Çardak da Elektrik-Elektronik alanlarında yarışmaya katıldı.

Öğrenciler dijital futbol oyunlarında FIFA/PES'de gösterdikleri üstün performans ve takım çalışmasıyla rakiplerini geride bırakmayı başardı. Minoan Robot Sporları organizasyonu her yıl robotik ve teknoloji odaklı farklı kategorilerde düzenlense de, E-Sport kategorisinde öğrenciler bireysel yeteneklerini, hızlı düşünme becerilerini ve stratejik oyun planlamalarını ortaya koydu. Şehit Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu başarıyla uluslararası platformda adını bir kez daha zirveye taşımış oldu.

E-Sport kategorisinde Dünya şampiyonu olan Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Kaymakam Müfit Gültekin'i makamında ziyaret etti. Kaymakam Gültekin ülkemize başarı getiren öğrencileri tebrik etti.

Okul Müdürü Metin Yalaz da, öğrencilerin gösterdiği azim ve başarıdan büyük bir gurur duyduklarını belirterek, dijital oyunlar gibi yeni nesil spor dallarında da yetenekli gençler yetiştirmenin önemine dikkat çekti.