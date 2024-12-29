Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eğitime 2 gün ara verildi

Darıca Kaymakamlığı, ilçede 13 kişinin yaralandığı doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası, doğalgaz hatlarında devam eden çalışmalar nedeniyle eğitime 2 gün ara verildiğini duyurdu.

Kocaeli'nin, Darıca ilçesine bağlı Abdi İpekçi Mahallesi'nde önceki akşam 3 katlı bir apartmanda meydana gelen patlamada 13 kişi yaralandı. Doğalgaz kaynaklı patlama sebebiyle ilçede eğitime 2 gün ara verildi. Darıca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Doğalgaz hatlarında devam eden çalışmalar nedeniyle ilçemizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarımızda 30.12.2024-31.12.2024 tarihlerinde 2 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir."