Kocaeli’nin Engelsiz Taksileri 7 ayda binlerce defa hizmet verdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kocaeli Büyükşehir Belediyesince engelli bireylerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla sunulan "Engelsiz Taksi" hizmetiyle, 2025'in ilk 7 ayında 14 bin 790 kez ulaşım desteği sağlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince engelli bireylerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla sunulan "Engelsiz Taksi" hizmetiyle, 2025'in ilk 7 ayında 14 bin 790 kez ulaşım desteği sağlandı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren hizmet, özellikle toplu taşıma araçlarını kullanmakta zorlanan engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Filosunda bulunan 15 özel donanımlı araçla verilen hizmet kapsamında, bu yılın ocak-temmuz döneminde gerçekleştirilen 14 bin 790 seferin 154'ü şehir dışı seyahatler için yapıldı.

Engelsiz Taksi, il sınırları içinde yaşayan ve toplu taşıma erişimi kısıtlı olan engelli bireyleri; başta sağlık kuruluşları olmak üzere eğitim kurumları, resmi daireler ile sosyal ve kültürel etkinlik alanlarına güvenli bir şekilde ulaştırıyor.

