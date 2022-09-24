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Şehrin göbeğinde bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 07:37
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Kocaeli'nin göbeğinde bıçaklı kavga: 2 yaralı

Şehrin göbeğinde bıçaklı kavga: 2 yaralı
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İHA'nın haberine göre, olay, saat 21.30 sıralarında İzmit İnönü Caddesi’ndeki Cumhuriyet Parkı’nda meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kavga çıktı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada S.A. ve D.İ. isimli şahıslar bıçakla yaralandı. 

Durumun haberi verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Kavgaya müdahale eden polis ekipleri ise olaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. 

2 kişinin bıçakla yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, iki grubun birbiriyle kavga etmesi, vatandaşların durumu ihbar etmesi yer alıyor.

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