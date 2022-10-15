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Avrupa’nın ayvası bu köyden

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi sınırlarında bulunan ve dünyaya açılan Eşme ayvası, 13 ülkeye ihraç edilerek ağızları tatlandıracak.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 11:07
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesi'nde yetişen Eşme ayvası Avrupa’nın 13 ülkesinde tüketiliyor

Avrupa’nın ayvası bu köyden
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İHA'nın haberine göre, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde ayvasıyla meşhur olan Eşme’de hasada başlandı. 1 haftadır hasat edilen Eşme ayvası, tezgahlarda da yerini almaya başladı. İnce kabuğu ve tadıyla vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Eşme ayvası, geçen yıllara kıyasla bu sene daha az tonaj verdi. 

Genel olarak ayva tonajlarında bu yıl azalma olsa da Eşme ayvası yurt dışında Fransa, Almanya başta olmak üzere 13 ülkeye ihraç edilerek ağızları tatlandırmaya devam edecek. Eşme ayvasının bu yılki fiyat aralığında beklenti 4 ila 7 TL arasında.

KİLOSU 4 İLE 7 TL ARASINDA

Eşme’de ayva yetiştiriciliği yapan Emine Tercan, “Geçen yıllara kıyasla ayvada noksanlık var. Ayva, fazla tonaj çıkarmıyor. Halbuki havalar da güzel ama bu sene sebebin ne olduğunu ben de anlamadım. Bu durumdan herkes şikayetçi. Geyveliler bile dün telefon edip ‘Ton az çıkıyor, umduğumuzu bulamadık’ dediler. Aynı durum Eşme için de geçerli” dedi.

Kilosunun 4 ila 7 TL arasında olmasını beklediklerini belirten Tercan, “Fiyat beklentimiz 4 ila 7 TL arası. Ayva artık tezgahlara da çıkmaya başladı. Daha 1-2 ay gider. Ayva, bayağı uzun süreli bir ürün. Kimisi buzhaneye koyup istediği zaman alıyor. Yaza kadar bile ayva olur” diye konuştu.

Eşme ayvasının çok tutulduğunu ve yurt dışından birçok ülkeye ihraç edildiğini belirten Tercan, “Biz büyük firmalara veriyoruz. Firmalar bunları dış ülkelere ihraç ediyor. Bizim buranın ayvası her yerde çok tutulan, tadı güzel bir ayva. Geyve tarafının ayvalarının içi sert olur ama bizimki yumuşacık olur. Bu da toprağından geliyor. En çok tutulan ayva, bu köyün ayvası” ifadelerini kullandı.

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