Kocaelispor 7 golle Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında lider Kocaelispor, Yeni Malatyaspor'u 7-1 mağlup etti. Lig 3.'sü ile puan farkını 11'e yükselten yeşil-siyahlılar, 20 Nisan'da Esenler Erokspor maçını kazanması halinde sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

7. dakikada Kocaelispor, sağdan geliştirdiği atak sonrası Oğulcan'ın penaltı noktasından altıpasa kafayla indirdiği topu kaleye sırtı dönük kontrol eden Samet Yalçın'ın röveşata vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

20. dakikada sağdan atak geliştiren Kocaelispor'da Mendes'in ceza sahasına yerden ortasında kale sahası önünde topla buluşan Samet, kalenin uzak köşesine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

41. dakikada konuk takım çıkarken orta sahada Pedrinho'nun kaptığı topla hızlı atak başlatan Kocaelispor'da savunma arkasına koşu yapan Oğulcan, Mendes'in pasında ceza sahası önünde plase vuruşla kaleci Çınar'ın sağından topu ağlara gönderdi. 3-0

45+1. dakikada orta sahadan topla rakip ceza alanına kadar ilerleyen Mendes, Samet'e pas verdi. Samet'in koşu yoluna bıraktığı topla tekrar buluşan Mendes topu ağlarla buluşturdu. 4-0

57. dakikada savunmadan dönen topla buluşan Oğulcan kafayla penaltı noktasına indirdi. Samet'in dokunmadığı topla buluşan Yusuf Cihat gelişine vuruşunda top filelere gitti. 5-0

76. dakikada Ahmet Oğuz'un sağdan kullandığı uzun taçta ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet Sagat topu yerden sağındaki Oğulcan'a gönderdi. Oğulcan kalecinin sağından topu ağlara gönderdi. 6-0

88. dakikada sol kanattan atak geliştiren Kocaelispor'da rakiplerini geçerek ceza sahasına giren Mendes'in ortasında topla buluşan Ahmet Sagat topu ağlarla buluşturdu. 7-0

90+1. dakikada Yeni Malatyaspor atağında, Osman Katipoğlu kale önünde yaşanan karambolde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 7-1