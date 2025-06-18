Kocaelispor, Aleksandar Jovanovic'i transfer etti

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Kocaelispor, Aleksandar Jovanovic'i transfer etti

Kocaelispor, Partizan'ın 32 yaşındaki kalecisi Aleksandar Jovanovic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kocaelispor Partizan ile profesyonel futbolcu Aleksandar Jovanovic’in transferi konusunda anlaşmaya vardı. Jovanovic, görüşmeler ve sağlık kontrolleri için şehre davet edildi.

KOCAELİSPOR'DAN AÇIKLAMA

Profesyonel futbolcu Aleksandar Jovanović'in, ekonomik ve tescil haklarını elinde bulunduran Sırbistan Futbol Federasyonu'na tescilli FK Partizan ile kulübümüz arasında futbolcunun kulübümüze nihai transferi hususunda transfer sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcu Aleksandar Jovanović, ileri transfer görüşmeleri yapmak ve akabinde sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimize davet edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

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