Kocaelispor Altay'ı yıktı

Altay, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyon kampında oynadığı hazırlık maçında Kocaelispor'a 3-2 mağlup oldu.

KAYNAK: DHA
Kocaelispor Altay'ı yıktı

Editör: Ufuk Cingöz

Siyah-beyazlı ekip sahaya Eren Karataş - Sefa, İbrahim, Salih, Özgür, Ceyhun, Zeki, Eren Erdoğan, Tolga, Deniz ve Murat Uluç ilk 11'i ile çıktı. İzmir temsilcisi 8'inci dakikada Eren Erdoğan'ın golüyle öne geçti. Kocaelispor bu gole 11'inci dakikada Beykan Şimşek'le yanıt verdi. İlk yarı 1-1 sona ererken, Altay 50'nci dakikada Özgür'le bir kez daha üstünlük sağladı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde yeşil-siyahlılar, 71'inci dakikada Yağız Gül ile skora denge getirip, 85'inci dakikada Atabey Çiçek'in penaltı golüyle 3-2'lik galibiyete uzandı.

Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, 60'ıncı dakikadan sonra oyuncuların hepsini değiştirerek gençleri sahaya sürdü. Afyon kampı sona eren Altay bugün İzmir'e dönecek. Siyah-beyazlılar, 3 günlük iznin ardından ikinci etap kampını yine Afyon'da gerçekleştirecek.

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