Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'un Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçın ardından ev sahibi ekibin başkanı Recep Durul galibiyeti bahis soruşturmasıyla bağdaştıran yönde açıklamalarda bulunarak sarı kırmızılı camianın tepkisini üzerinde topladı.

SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Maç sonu yaptığı açıklamalara Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'dan sert tepkiler gelmesi üzerine Beyaz TV'ye konuşan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, sözlerine açıklık getirdi.

'BİR TAKIMA YÖNELİK KONUŞMADIM'

Açıklamalarında takım ismi vermediğini belirten Recep Durul şunları söyledi:

"Ben takım ismi vermedim. Sadece bir takımdan bahsetmedim. Başka takımları itekledi diyorum. Başka takım demiyorum. Çoğul konuşuyorum. Bir takıma yönelik konuşmadım. Türk futbolunun adil ve şeffaf yönetilmesi gerektiğini söyledim."