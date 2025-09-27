Kocaelispor Beşiktaş maçını iple çekiyor

“Kocaeli ve Kocaelispor’u Seven Eski Dostlar” grubu, dün akşam 400’üncü toplantısını yoğun katılımla gerçekleştirdi. Etkinliğe katılan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, taraftarlara önemli mesajlar verdi.

"HOCAMIZIN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA 18 TRANSFER YAPTIK"

Başkan Durul yaz transfer dönemiyle ilgili, “Yeni bir kadro yapılanması sürecine girdik ve limitler doğrultusunda transferler yaptık. Hocamızın görüşleri doğrultusunda 18 transfer gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

"PANİK YAPACAK BİR DURUM YOK"

Sezonun ilk haftalarında alınan sonuçların beklentileri karşılamadığını kabul eden Durul, “İlk 6 maçta istediğimiz sonuçları alamadık, ama panik yapacak bir durum yok. Süper Lig uzun bir maraton ve takımın uyumu zaman alıyor. Ligin başındayız ve daha yapacak çok işimiz var” dedi.

"BEŞİKTAŞ MAÇINI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Recep Durul konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Takımımıza ve hocamıza güvenelim. Taraftarımıza sabırları için ayrıca teşekkür ediyorum. Beşiktaş maçını dört gözle bekliyoruz, hepimiz hazırız” diyerek konuşmasını noktaladı.