Kocaelispor Bruno Petkovic transferini duyurdu!

Kocaelispor’un uzun süredir kadrosuna katmak istediği Hırvat golcü Bruno Petkovic transferinde mutlu sona ulaştı.

No one can hold you back! pic.twitter.com/LSZxogh54W — Kocaelispor (@Kocaelispor) July 16, 2025

Körfez ekibi resmi sosyal medya hesabından Petkovic'i özel tanıtım videosuyla duyurdu.

KOCAELİSPOR SÜREÇ UZASA DA TRANSFERİ BİTİRDİ

Kulüp, daha önce yıldız santrforla prensipte anlaşmış ve kamuoyuna duyurmuştu. Ancak çıkan pürüzler nedeniyle transferi sonuçlandıramamıştı.

Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un bizzat devreye girmesiyle Petkovic transferi tamamlandı ve Süper Lig'in yeni ekibi 30 yaşındaki tecrübeli golcüye kavuştu.

TRABZONSPOR BAŞARISIZ OLMUŞTU

Petkovic'i daha önce Nenad Bjelica döneminde Trabzonspor da ısrarla kadrosuna katmak istemiş ama aylar süren transfer girişimlerinde başarısız olmuştu.