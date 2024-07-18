Kocaelispor döndü dolaştı eski defteri açtı

2020-2021 sezonunda Kocaelispor ile TFF 2. Lig Play-Off şampiyonluğu yaşayan ve finalde attığı golle taraftarların sevgisini kazanan Akpınar, geçtiğimiz sezonu Sakaryaspor'da geçirmişti.

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu için Kocaelispor yönetimi yeniden harekete geçti.

Futbolcuya teklif yapıldığı ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

SAKARYA DA DEVREDE

Bu arada Sakaryaspor yönetiminin de, Süper Lig ekibi Trabzonspor'dan orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar'ı kiralamak için harekete geçtiği öğrenildi.

Yeşil-siyahlı kulüp, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Akpınar'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu.

Geçen sezonu Sakaryaspor'da kiralık olarak geçiren Murat Cem Akpınar, yeşil-siyahlı formayla 29 resmi maça çıktı.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu maçlarda 2 gol atarken, 7 asist yaparak önemli bir katkı sağladı.