Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında lider Galatasaray Kocaelispor’a konuk oluyor.

Turka Kocaeli Stadyumu’nda saat 17.00’de başlayan karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetiyor.

KOCAELİSPOR-GALATASARAY İLK 11

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita, Tarkan, Agyei, Linetty, Tayfur, Serdar

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sane, Torreira, Lemina, Barış Alper, Icardi, Osimhen.

KOCAELİSPOR 1-0 GALATASARAY CANLI ANLATIM

1' Kocaeli'de ilk düdük geldi ve kapalı gişe oynanan karşılaşmaya taraftarının güçlü desteği eşliğinde Kocaelispor başladı.

KOCAELİSPOR TAYFUR BİNGÖL İLE GOLE YAKLAŞTI

2' Kocaelispor tehlikeli geldi. Ahmet Oğuz'un ortasında arka direkte kafayı vuran Tayfur Bingöl'ün şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.

UĞURCAN ÇAKIR GOLÜ ÖNLEDİ

14' Defans arkasına kaçan Tayfur Bingöl kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak şutunda Uğurcan Çakır'ı geçemedi. Seken topa Linety'nin şutunda ise top çerçeveyi bulmadı.

SERDAR DURSUN SERT ŞUTLA KALEYİ YOKLADI

20' Serdar Dursun ceza sahası dışından sert bir şutla kaleyi yokladı. Uğurcan Çakır iki hamlede topa sahip oldu.

KOCAELİSPOR OSIMHEN'E KIRMIZI KART BEKLEDİ

43' Balogh'a arkadan yaptığı müdahale sonrası Kocaelispor sarı kartı bulunan Osimhen için kırmızı kart bekledi ancak hakem Çağdaş Altay itirazları nedeniyle Selçuk İnan'a sarı kart gösterdi.

KOCAELİSPOR İLK YARININ SONUNDA ÖNE GEÇTİ

45' Agyei üst üste çalımlarla ceza sahası içerisine girerek direk dibine sert bir şutla ağları havalandırdı. Kocaelispor zorlu karşılaşmada 1-0 öne geçti.

İLK YARI SONUCU: KOCAELİSPOR 1-0 GALATASARAY

GALATASARAY TEHLİKELİ GELDİ

48' Galatasaray tehlikeli geldi. Victor Osimhen Kocaelispor savunmasındaki boşluktan yararlanarak ceza sahası içerisine kadar topu sürüp şutunu çekti. Ancak Jovanovic gole izin vermedi.