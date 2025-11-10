Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray, konuk olduğu Kocaelispor'a tek golle mağlup oldu. Körfez ekibi, haftanın sürprizine imza atarken, mücadeleye Galatasaray'ın Victor Osimhen ile bulduğu golde gelen iptal kararı damga vurdu. Yayıncı kuruluş beIN Sports'un Trio ekibi, bu mücadedeledeki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Tecrübeli isimler, iptal edilen golde aynı görüşte birleştiler.

İşte Trio ekibinin yorumları;

VICTOR OSIMHEN'İN SARI KART GÖRDÜĞÜ POZİSYONDA KARAR DOĞRU MU?

Deniz Çoban: Bu yaptığı hareket net bir sarı kart. Yüzünden tutarak itiyor, Osimhen neye sinirlendi ben anlamadım. Kocaelispor oyuncusunun bir faulü de yok.

Bülent Yıldırım: Öfke kontrolü konusunda bence ekip yardımcı olsun çünkü çok riskli bir müdahale. Sarı kartta şüphe yok benim açımdan.

Bahattin Duran: Hem ayaktan hem elden faul. Eliyle yaptığı hareket çok net sarı karı. Devamında yaptıklarını da görse sportmenlik dışı hareket diye de cezalandırabilirdi.

NOT: Görüntülerin tamamı beIN Sports'tan alınmıştır.

DAVINSON SANHCEZ'İN YERDE KALDIĞI POZİSYONDA KARAR DOĞRU MU?

Bülent Yıldırım: İlk hissiyatım penaltıydı. Ancak daha sonraki açıda görülüyor ki Sanchez takım arkadaşı Osimhen'in ayağına takılıp düşüyor. O yüzden karar devam olmalı.

Deniz Çoban: Hakem penaltı verse bir şey diyemezsin. Sarılma etkili olmuş olabilir. Ben de ihlal olmadığını düşünüyorum, devam kararı doğru

Bahattin Duran: Hakem bu pozisyonda şanşlı,başka açıdan görse penaltı verebilirdi. Devam kararı doğru bence de.

VICTOR OSIMHEN'İN BALOGH'A MÜDAHELESİ 2. SARI KART GEREKTİRİR Mİ?

Bülent Yıldırım: Umut vadeden atak yok, kontrolsüz faul yok sadece basit bir faul yerleşim ve konum olarak. Yalnız Osimhen'in de reaksiyonları kendisi için risk oluşturur. Ancak sarı kart olmaz sadece faul.

Deniz Çoban: İkinci sarı kartı akla getirecek hiçbir şey yok bu pozisyonda. Niye itiraz var çözemedim.

Bahattin Duran: İtme var onun da karşılığı faul. Hiçbir şekilde kart düşünmem. Osimhen'in hareketleri riskli ama Kocaelispor oyuncularının da hareketi riskli.

GALATASARAY'IN İPTAL EDİLEN GOLÜNDE OFSAYT VAR MI?

Bülent Yıldırım: Kocaelisporlu oyuncunun bacaklarının arasından geçiyor top. Pozisyon ofsayt. Eğer Sara'yı oradan kaldırsak hem kaleci hem oradaki oyuncunun topa olan pozisyonu farklı olabilirdi. Bu yüzden ofsayt. Baştan sona doğru.

Deniz Çoban: Kaleci üzerinden pozisyonu konuşmak yanlış. Sara ile 14 numara arasında olan mücadele önemli. Orada birisi var savunma oyuncusu orada ikili mücadeleye girmiş. Orada topu kurtarma ihtimalini %1'de olsa hücum oyuncusu bunu etkiliyor. İptal kararı doğru.

Bahattin Duran: Son adam 2 numaralı oyuncu. Sara burada iki oyuncuya da net etkisi var net ofsayt. İzletme yöntemi doğru pozisyon net ofsayt. İptal doğru.