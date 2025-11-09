Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında lider Galatasaray Kocaelispor’a konuk oluyor.

Turka Kocaeli Stadyumu’nda saat 17.00’de başlayacak karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11’leri belli oldu.

OKAN BURUK TÜM GOL SİLAHLARINI SAHAYA SÜRDÜ

Galatasaray'da ofansif bir kadro tercihinde bulunan teknik direktör Okan Buruk, takımın tüm gol silahlarını aynı anda sahaya sürdü. Victor Osimhen, Icardi, Barış Alper ve Leroy Sane Kocaelispor karşısında birlikte forma giyecek.

Sarı Kırmızılılar'da Osimhen-Icardi ikilisi bu sezon ilk kez 11'de şans buldu.

KOCAELİSPOR-GALATASARAY İLK 11

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita, Tarkan, Agyei, Linetty, Tayfur, Serdar

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sane, Torreira, Lemina, Barış Alper, Icardi, Osimhen.

GALATASARAY LİGDE 19 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı son 19 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Beşiktaş deplasmanında alan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 17 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. 47 gol atarken yalnızca 7 gol yedi.

DEPLASMANDA 9 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Süper Lig’deki son 9 deplasman maçını kazanmayı başaran Okan Buruk’un öğrencileri, bu süreçte rakip ağlara 23 gol gönderirken kalesinde sadece 2 gol gördü.

SELÇUK İNAN İÇİN DUYGUSAL KARŞILAŞMA

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, uzun yıllar formasını giydiği Galatasaray’a karşı dördüncü kez teknik direktör olarak sahaya çıkacak.

Daha önce Gaziantep FK ve Kasımpaşa’yı çalıştıran İnan, Galatasaray’a karşı çıktığı üç maçtan da puansız ayrılmıştı.

REKABETTE 41. RANDEVU

Galatasaray ile Kocaelispor, Süper Lig’de 41. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 40 maçta Galatasaray 25, Kocaelispor 6 galibiyet aldı; 9 maç berabere bitti.

Sarı-kırmızılılar 76 gol atarken Kocaelispor 38 gol kaydetti.

KOCAELİ’DEKİ REKABET

Kocaeli’de oynanan 20 lig maçında Galatasaray 12 galibiyet alırken, Kocaelispor ise 2 kez kazandı. 6 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray bu karşılaşmalarda 30 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.

41 YILDIR KOCAELİ’DE KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig’de Kocaelispor’a karşı deplasmanda son yenilgisini 16 Aralık 1984’te 1-0’lık skorla aldı. O günden bu yana 15 deplasman maçında 11 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.