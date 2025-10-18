Trenyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ve Kocaelispor karşı karşıya geldi.
Konuk ekip Kocaelispor, 44. dakikada öne geçti. Sağ kanattan hareketlenen Agyei'nin ortasında, defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Tayfur Bingöl ağlara gönderdi: 0-1
51. dakikada Pedrinho Konyaspor'a beraberliği getirdi: 1-1
63. dakikada Habib Keita'nın golüyle tekrar öne geçen Kocaelispor, 71. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Tayfur Bingöl'ün golüyle skoru 3-1'e getirdi.
77. dakikada Konyasporlu Umut Nayir'in attığı gol skoru belirledi: 2-3
Bu sonuçla ligde 2. galibiyetini alan Kocaelispor 8 puana yükseldi. Konyaspor ise 11 puanda kaldı.