Kocaelispor iki ismi kadroda düşünmüyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Pendik maçı hazırlıklarına başladı. Yeşil siyahlı ekibin teknik direktörü İsmet Taşdemir, Giorgi Beridze ve Mijo Caktas’tan bundan sonraki süreçte yararlanmayacağını açıkladı.Taşdemir, “Bunu ilk defa sizlerle paylaşıyorum. Yönetimimizle de konuştum, başkanımızla da konuştum ve iki arkadaşımızla da konuştum. Sezonun geri kalan kısmında iki arkadaşımızdan faydalanamayacağımı kendilerine söyledim. Kendilerine kulüp bulmalarını, eğer bulamazlarsa da takımda antrenmanlarda belli bölümlerinde olamayacakların belirttim.

MAÇ KADROSUNDA OLMAYACAKLAR

Bundan sonraki süreçte maç kadrolarında olmayacaklar. Takımla beraber olacaklar ama taktik idmanlarında olmayacaklar” dedi. Takas konusuna da değinen Taşdemir, “Takas olur mu? Olmaz mı? Bilmiyorum. Bir takas için bir kulüple konuştuk ama olmadı. Olursa da değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.