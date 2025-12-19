Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında Kocaelispor Antalyaspor konuk etti.

Karşılaşmanın 23. dakikasında Kocaelispor Smolcic ile öne geçti. Antalyaspor 32. dakikada Giannetti'nin golüyle skora eşitliği getirse de ev sahibi ekibin cevabı gecikmedi ve 5 dakika sonra ağları havalandıran Tayfur Bingöl skoru 2-1'e getirdi.

Kocaelispor ikinci yarıda da skor üstünlüğünü koruyarak sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Evinde namağlup serisini 8 maça çıkaran Körfez ekibi puanını 23'e yükseltti. Öte yandan bu maçla birlikte galibiyet hasreti 6 maça çıkan Antalyaspor ise 15 puanda kaldı.