Kocaelispor karıştı! İstifa eden Ertuğrul Sağlam’a Başkan Durul’dan sert yanıt

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor’da büyük sürpriz yaşandı. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam aldığı ani kararla istifa ettiğini duyurdu. Sağlam konu ile ilgili yaptığı açıklamada Kocaelispor Başkanı ve yönetimine tepki gösterdi.

Her zaman taraftarın mutluluğunun kendisi için en önemli konulardan biri olduğunu aktaran Sağlam, sanılanın aksine ciddi finansal sıkıntılara rağmen kulübün Türkiye Kupası'nda kazasız şekilde yoluna devam ettiğini, ligde de 3. sıradaki rakiple arada 4 puan fark olduğunu hatırlatarak, bazı saha dışı konuların gündemlerini meşgul eder hale geldiğini ileri sürdü.

Sağlam, bunun sonucunda oluşan memnuniyetsizliğin son derece üzücü olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sayın Belediye Başkanımız Tahir Bey, şehrin önde gelen iş insanları ve taraftarımızın bir kısmı mücadelemize inanıyor. Teşekkürlerimi borç bilirim ancak bununla birlikte üzülerek belirtmeliyim ki taraftarımızı kasıtlı şekilde yönlendirmeye çalışanlar, camiayı futbol memnuniyetsizliği üzerinden manipüle edenler var. Takım lig lideriyken ortada çözülemeyecek bir problem yokken, 'hocanın gönderilme' konusunu gündeme getirenler, bu durumu planlı bir şekilde Esenler Erokspor maçına da protesto olarak yansıttı. Bazı taraftarlarımız da maalesef bu yönlendirmelerle hareket etti. Kişisel hırs ve kaprisler camiamızın kaderini etkilememeli."

Kulüp Başkanı Recep Durul'un 15 Aralık'ta kendi sahalarında karşılaştıkları Esenler Erokspor maçı sonrası yaptığı açıklamaların fikir ve gönül birlikteliğinin olmadığını gösterdiğini savunan Sağlam, 40 yıldır profesyonel futbolun içinde yer alan biri olarak görev ve yetki alanlarını hiçbir zaman aşmadığını vurguladı.

BAŞKAN DURUL’DAN SERT YANIT

Direktör Ertuğrul Sağlam’ın beklenmedik istifası sonrası Kocaelispor Başkanı Recep Durul’dan açıklama geldi. Durul, "Her şey normaldi. Neden istifa ettiğini konuşacağız. Sonra yönetim olarak karar vereceğiz. Kriz masası oluşturduk" ifadelerini kullandı.

"SÜREKLİ MAZERET ÜRETEN BİRİSİYDİ"

Hafta başında yapılan yönetim kurulu toplantısında Ertuğrul Sağlam’ın kalması ya da gitmesi yönünde görüşme olup olmadığıyla ilgili Başkan Durul, "Devam edip etmeme gibi bir kararı alınmadı. Öyle bir konuşma olmadı. Zaten devam ediyordu. Taraftarla arasında olan problemleri dile getirdi. Biz de ’Taraftarın tepkisini dikkate alma. Sen sadece işine bak. Teknik konuların dışına çıkma’ dedik. ’Devam et’ ya da ‘kal’ gibi konuşma olmadı. Her şey normaldi. Bir anda istifa etmesini konuşacağız, sebebini soracağız. Nereye dayandırıyor, bakalım. Bir şeyler yazmış sosyal medyada ama bizimle konuşmadan oradan paylaşımda bulunması hoş değil. Görevi başında da sürekli mazeret üreten birisiydi. Yönetim olarak konuşalım, ondan sonra açıklama yaparız" değerlendirmesinde bulundu.

"HOCAYSA HOCALIĞINI YAPACAK"

"Yönetimi ve kulübü zedeleyici açıklamalar yapmasına müsaade etmem" diyen Durul, "Hangi hoca olursa olsun. Taraftara hakaret edemez. Kulübün geçmişine yönelik olumsuz söylemlerde bulunamaz. Yönetimin eksik kaldığına dair açıklamalar yapamaz. ’Transferde şu eksik kaldı, bu eksik kaldı’ gibi söylemlerde bulunamaz. Hocaysa hocalığını yapacak. Yönetimin üzerinde olmasını gerektirecek durum yok. Kendi alanı içinde kalması yönünde telkinlerde bulunduk. Kırılıp kırılmaması kendi yapısıyla alakalıdır. Kocaelispor’un ilkeleri, prensipleri, doğruları neyse onu hiç kimseye çiğnettirmeyiz" cümlelerine yer verdi.

"İSTESEK BUGÜN BİR HOCA GETİRİRİZ"

Kendi isteğiyle görevi bırakması halinde sözleşmede bağlayıcı madde bulunmadığını da belirten Recep Durul, "İstifası halinde bağlayıcı madde yok. Alacağı ve hakkı da yok. Kriz masası oluşturduk. Kriz yönetimini en iyi şekilde yapacağız. Bir sürü hoca var. Bugün istesek bir hoca getiririz. Ama değerlendireceğiz. Bir karar verelim. Ona göre aksiyon alacağız" şeklinde konuştu.

"ÖNCE SÖZLÜ OLARAK DİNLEYECEĞİZ. SONRA KARAR VERECEĞİZ"

Ertuğrul Sağlam ile devam edip etmemeyle alakalı gelen soruyu Durul, "Yönetim olarak toplanalım. Mutlaka ne olduğunu, neden istifa ettiğini soracağız. Bize sözlü olarak açıklasın, biz de duyalım. Sorunun tedavi edilip edilmeyeceğiyle ilgili bir şey diyemem. Ama önce bir toplanalım. Yönetim kurulu olarak karar vereceğiz" diye cevaplandırdı.