Kocaelispor puan farkını korudu: İşte 1. Lig’de son durum

Trendyol 1. Lig'de 31. hafta tamamlandı ve lider Kocaelispor rakipleriyle arasındaki puan farkını korudu.



Haftanın kapanış maçında lider Kocaelispor, sahasında Sakaryaspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 yenerek 5 hafta sonra galip geldi ve puanını 62'ye yükseltti. Ligde 31. hafta sonunda Solwie Energy Fatih Karagümrük 56 puanla 2'inci, Erzurumsğor FK ise 54 puanla 3'üncü sırada bulunuyor.



Ligin 31. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



Geosis Boluspor-Teksüt Bandırmaspor: 0-0



Erzurumspor FK-Manisa FK: 1-0



Gençlerbirliği-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 1-0



Alagöz Holding Iğdır FK-Central Hospital Ümraniyespor: 0-0



Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 0-2



Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler: 1-2



Siltaş Yapı Pendikspor-Ahlatcı Çorum FK: 2-2



Adanaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: 0-2



Esenler Erokspor-MKE Ankaragücü: 3-1



Kocaelispor-Sakaryaspor: 3-1

Trendyol 1. Lig’de puan durumu şöyle: