Kocaelispor, Samet transferini bitirdi

Lig'de en yakın rakibine 5 puan fark atarak liderlik koltuğunda oturan Kocaelispor'u çalıştıran Bodrum FK'nın eski teknik patronu İsmet Taşdemir'in Samet'i çok istediği, 30 yaşındaki futbolcunun da teklifi kabul ettiği bildirildi.

Bodrum FK'da 4'üncü sezonunu geçiren orta saha oyuncusunun 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, yeşil-beyazlıların bonservis konusunda kolaylık sağlayacağı kaydedildi. Bodrum FK'da İsmet Taşdemir'le 3 seneyi aşkın bir süre çalışan Samet Yalçın, bu sezon Süper Lig'de 12 maça çıktı. genellikle yedek kulübesinde bekleyen oyuncu, 471 dakika süre aldı. Samet kariyerinde Giresunspor, Niğde Anadolu FK, Muğlaspor, Başkent Şafak FK, Etimesgut Belediyespor ve 1461 Trabzon takımlarında oynadı. Bodrum, Murat Sipahioğlu'nu da Batman Petrolspor'a kiralamıştı.

KUPADA RAKİP KIRKLARELİSPOR

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda yer alan Bodrum Futbol Kulübü, yarın ilk hafta maçında 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Kırklarelispor'a konuk olacak. Kırklareli Atatürk Stadı'nda Yiğit Arslan'ın yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşmaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması beklenen Teknik Direktör Volkan Demirel, gruptan çıkmak adına mutlak galibiyet hedeflediklerini dile getirdi. Bodrum FK kupanın 5'inci Turu'nda deplasmanda Kastamonuspor'u 6-1 yenerek adını gruplara yazdırmıştı. Bodrum FK, grubunda Kırklarelispor'un yanı sıra evinde Antalyaspor, deplasmanda ise Sivasspor'la karşı karşıya gelecek.