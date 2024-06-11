Kocaelispor şampiyonlara göz dikti

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Kocaelispor şampiyonlara göz dikti

Kocaelispor'un geçen sezon şampiyonluk coşkusunu Eyüpspor ile paylaşan Adrien Regattin ve sol bek Ömer Bayram'ın transferi konusunda her detayda anlaşma sağladığı ortaya çıktı.

Pazar günkü kongrenin ardından başkanlık görevine yeniden seçilen Recep Durul liderliğindeki Kocaelispor yönetimi, dün görev paylaşımı yapmak üzere toplandı ve transfer faaliyetlerine ivme kazandırdı.

Yeşil-siyahlı ekibimizin, geçtiğimiz sezonu Kocaelispor'un önünde tamamlayarak ligi lider bitiren Eyüpspor'dan yapılacak ilk iki transferle ilgili olarak birçok isimle görüşmeler yapıldığı öne sürüldü.

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YENİDEN SEÇİLDİ

TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor’da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda vekil başkan Recep Durul, seçilmiş başkan oldu. Kongre öncesi dağıtılan aday listede üye olmayan isimlerin bulunduğu iddiası ise krize neden oldu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor’da olağanüstü seçimli genel kurul yapıldı. Bin 527 delegenin 381’inin katıldığı kongrede Kocaelispor Kulübü Vekil Başkanı ve başkan adayı Recep Durul, delegelere seslendi. Durul, “Sportif başarının mutlaka olması gerekiyor.

Diğer adımların da sağlıklı ilerlemesi için. Sportif başarı için de kurumsal yapı, insan odaklı liyakate dayalı yönetim, futbolun kültürünü ve derinliğini bilen yönetimle doğru yönetim, yönetim becerileri gerekiyor. Takımımızın mühendisliğini elbette Ertuğrul Sağlam yapacak. Ancak futbol bilgisi olan yönetimden ekip de oluşturacağız. Hocamızın kararıyla birlikte en doğru oyuncuyu getireceğiz. Her bölgeye en az 2 oyuncu alacağız ama her bölgeye 4-5 oyuncu almayacağız" dedi.

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