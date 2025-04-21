Kocaelispor şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı

Kaynak: İHA
Kocaelispor şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı

Trendyol 1. Lig’de şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig’e yükselen Kocaelispor kent meydanında binlerce taraftarın katılımıyla coşkulu kutlama yaptı.

Trendyol 1. Lig’de sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen Kocaelispor, kent meydanında binlerce kişiyi bir araya getirerek şampiyonluk kutlaması yaptı.

HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ YAPILDI

İstanbul’da Esenler Erokspor deplasmanında olan takım, teknik ekip ve yönetim İzmit’e giriş yaptığı anda Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından çiçeklerle karşılandı. Ardından konvoy halinde İzmit Kent Meydanı’na gelen takım üstü açık otobüsle halkı ve taraftarı selamladı. Kentin önde gelen isimleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve binlerce Kocaelispor taraftarının doldurduğu alanda futbolcular tek tek kentlilere takdim edildi. Protokol konuşmalarıyla süren kutlama programı havai fişek gösterisiyle tamamlandı.

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