Kocaelispor-Samsunspor maçına damga vuran VAR'lar! Zeki Yavru'dan Zorbay Küçük'e 'Helal olsun!'

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Kocaelispor ile Samsunspor arasında oynanan karşılaşmaya hakem Zorbay Küçük'ün kararları damga vurdu.

VAR UYARISINA RAĞMEN 'PENALTI YOK' DEDİ

Mücadelenin 40'ıncı dakikasında ceza sahası içerisinde Zeki Yavru'nun yakın mesafeden yapılan bir kafa vuruşu sonucu dirseğine çarpan top sonrası VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Zorbay Küçük 'penaltı yok' kararı verdi.

İKİNCİ VAR'DA KIRMIZI KART ÇIKTI

Zorbay Küçük'ün bu kararı sonrası Samsunspor kaptanı Zeki Yavru hakeme 'Helal olsun sana' diye destek çıktı.

Bu pozisyondan kısa bir süre sonra Kocaelispor'un orta saha oyuncusu Samet Kılıç'ın sert müdahalesiyle Samsunsporlu Holse yerde acı içinde kıvrandı. Bir kez daha VAR'dan pozisyonu izleme uyarısı gelmesi üzerine monitörün başına geçen hakem Zorbay Küçük Samet Yalçın'a kırmızı kart gösterdi.