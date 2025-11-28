Trendyol Süper Lig'de 14. haftanın açılış maçında Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor Volkan Demirel ile yeni bir döneme giren Gençlerbirliği'ni konuk etti.

SERDAR DURSUN GALİBİYETİ GETİRDİ

Sahada kıran kırana mücadele olsa da pozisyon zenginliği açısından kısır geçen maçta Serda Dursun'un 24'üncü dakikada attığı gol skoru tayin etti.

SON 7 MAÇTA 5 GALİBİYET

Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek puanını 18'e yükselten Kocaelispor son 7 maçta 5. galibiyetini aldı. (1B, 1M)

KOCAELİSPOR EVİNDE SERİYE BAĞLADI

Öte yandan Selçuk İnan'ın ekibi evinde çıktığı son 4 maçı (Eyüpspor, Alanyaspor, Galatasaray, Gençlerbirliği) da kazanarak iç saha serisi yakaladı.

VOLKAN DEMİREL YÖNETİMİNDE 4 MAÇTA 3 MAĞLUBİYET

Diğer taraftan Gençlerbirliği ise Volkan Demirel yönetiminde çıktığı 4. maçından 3'üncü kez mağlubiyetle ayrıldı. Başkent ekibi 11 puanda kalarak alt sıralardan kurtulma hedefini sonraki haftalara bıraktı.