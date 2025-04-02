Kocaelispor Süper Lig’e çıkma yolunda büyük avantajı koruyor

Trendyol 1. Lig'de üçüncü sıradaki Erzurumspor FK'nin 8 puan önünde yer alan Kocaelispor, son 7 haftaya 2008-2009'da veda ettiği Süper Lig'e tekrar dönmek için avantajlı girdi.

Sezon sonunda ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ve 5 ekibin play-off oynayacağı lige, son 4 takım da veda edecek.

Ligde 31. haftayı Sakaryaspor galibiyetiyle tamamlayan Kocaelispor, üçüncü sıradaki Erzurumspor FK ile 8 puanlık farkı korudu. En son 2007-2008'de Süper Lig vizesi alan yeşil-siyahlı takım 1 sezon sonra Süper Lig'e veda etti. 2013-2014 sezonu bitiminde Bölgesel Amatör Ligi'ne gerileyen Kocaelispor, 2016-2017'de tekrar profesyonel liglere döndü.

Kocaelispor'u 6 puan geriden 56 puanla takip eden Solwie Energy Fatih Karagümrük ve 54 puana sahip Erzurumspor FK de ilk 2'de yer almak için mücadelesini sürdürüyor.

Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Erzurumspor FK, ligin 32. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü İstanbul'da karşılaşacak.

Ligde 51'er puana sahip Gençlerbirliği ile Teksüt Bandırmaspor ve 49 puanlı Uğur Okulları İstanbulspor da play-off barajında yer alıyor. Yedinci sıradan itibaren takımlar az puan farklarıyla sıralanıyor.

İLK 3'ÜN KALAN MAÇLARI

Ligde ilk 3 sırada yer alan ekiplerin kalan 7 haftadaki maçları şöyle:

Kocaelispor (62): Teksüt Bandırmaspor (D), Adanaspor (D), Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Esenler Erokspor (D), Geosis Boluspor, Alagöz Holding Iğdır FK (D), Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü.

Solwie Energy Fatih Karagümrük (56): Erzurumspor FK, Esenler Erokspor (D), Gençlerbirliği, Geosis Boluspor (D), Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Siltaş Yapı Pendikspor (D), Alagöz Holding Iğdır FK.

Erzurumspor FK (54): Solwie Energy Fatih Karagümrük (D), Ahlatcı Çorum FK, Adanaspor (D), Uğur Okulları İstanbulspor, Sakaryaspor (D), Central Hospital Ümraniyespor, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (D).

DÜŞME HATTI

Bu sezon henüz puan kazanamayan ve ligden düşmesi kesinleşen 21 puan cezalı Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'un yanı sıra 3 takım daha sezon sonunda lige veda edecek. 27 puanlı Adanaspor, 34 puana sahip Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ve 37 puanlı Manisa FK son 7 haftaya düşme hattında girdi.

Geçen sezon Süper Lig'e veda eden 38 puanlı MKE Ankaragücü ile geçen yıl play-off finalinde Süper Lig fırsatını kaçıran 39 puanlı Sakaryaspor da düşme potasının hemen üzerinde yer alıyor.

32. hafta heyecanının hafta sonu yaşanacağı ligde 33. hafta karşılaşmaları, 8 Nisan Salı gününden itibaren hafta içi oynanacak.