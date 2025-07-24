Kocaelispor Süper Lig'e hazırlanıyor

Yeni sezon hazırlıklarına Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Süper Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor, yayladaki son hazırlık maçında 1. Lig ekiplerinden Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Topuk Yaylası'nda bulunan 3 numaralı saha da oynanan müsabakada yeni transferlerden Haidara, Show, Nonge ve Agyei ilk 11’de başladı. Mücadele Kocaelispor’un 2-1 üstünlüğü ile tamamlanırken, Körfez ekibinin gollerini ilk yarıda Ryan Mendes ikinci yarıda ise Daniel Agyei attı. Sivasspor’un tek golünü ise Bekir Böke kaydetti.