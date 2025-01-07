Kocaelispor taraftarı, eşyalarını geri almak için kulübe başvuru yapacak

Kocaelispor Kulübü, taraftarından maça girerken güvenlik görevlilerinin arama noktalarında el koyduğu kulaklık ve şarj aleti gibi eşyalarını geri almak için kapı numarası ve ilgili eşyanın fotoğrafıyla kulübe başvurmalarını istedi.

Trendyol 1. Lig'de zirvenin sahibi olan Kocaelispor, maçlarda kulaklık, şarj aleti, elektronik sigara gibi mali değeri olan eşyalarını stadyum kapı girişlerinde güvenlik görevlilerine vermek zorunda kalan taraftara kolaylık sağladı. Taraftarın ekonomik açıdan kayba uğramasına neden olan uygulamadan dolayı aldığı şikayetleri değerlendiren kulüp yönetimi, artık iç saha müsabakalarında kapılarda yapılan aramalarda alınan bu eşyaları tutanak karşılığında devralacak.

"EŞYANIN VE ALINDIĞI KAPININ FOTOĞRAFINI ÇEKİN"

Hangi kapıda hangi eşyanın alındığı bilgisine sahip olmayı planlayan Kocaelispor, taraftara çağrıda bulundu. Yeşil-siyahlı kulüp, taraftarlardan stadyum kapılarında eşyalarını teslim ederken eşyanın ve teslim ettiği kapını fotoğrafını çekmesini istedi. Elinde alınan eşyasının resmi ve kapı numarası ile Kocaelispor Kulübüne giden taraftar, kendisine ait eşyayı kayıtlar üzerinden kısa sürede bulup teslim alabilecek.

"SAHAYA ATILMA İHTİMALİ OLAN EŞYA GETİRMEYİN"

Taraftarı için eşyasını bulması adına kolaylık sağlayacak olan kulüp, öte yandan sahaya madde atılmaması konusunda da çağrısına ekleme yaparak, "Bilindiği gibi sahaya atılma ihtimali olan tüm maddeler, stadyum girişinde güvenlik güçleri tarafından toplanıyor. Sıkıntı yaşamamak adına, maçlara gelirken taraftarların üzerinizde bu tür eşyaları bulundurmamaları gerekiyor" açıklamasında bulundu.