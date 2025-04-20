Kocaelispor taraftarı Körfez'i inletti! 16 yıl sonra gelen başarı coşkuyla kutlandı

1. Lig’in 35’inci hafta karşılaşmasında Boluspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanan mücadelede Fatih Karagümrük'ü 66'ncı dakikada Jefferson’un attığı golle 1-0 yendi. 69 puanla sıralamada liderliğini sürdüren Kocaelispor, alınan bu sonuçla beraber ligin bitimine 4 maç kala Süper Lig’e yükselmeyi matematiksel olarak garantiledi. En son 2008-2009 sezonunda Süper Lig’de mücadele veren Kocaelispor, 16 yıl sonra yeniden Süper Lig’e adım atacak.

TARAFTARLARDAN SEVİNÇ SARHOŞU

Kocaelispor’un Süper Lig’e çıkması taraftarlar tarafından kutlandı.. Binlerce taraftar İzmit ilçesindeki Kent Meydanı’nda toplanarak takımının Süper Lig’e çıkmasını kutladı. Yeşil-siyahlı ekibin taraftarları özellikle yeşil meşaleler yakıp marşlara eşlik etti. Yeşil meşaleler ile geceyi adeta yeşile bürüyen taraftarlar, sevinç gösterileriyle Körfez'i adeta yerinden oynattı.

FUTBOLCULAR SÜPER LİG’E YÜKSELMENİN MUTLULUĞUNDA

Ayrıca, 1’inci Lig’in 35’inci haftasında Esenler Erokspor ile karışılacak Kocaelispor'da futbolcular İstanbul'da konaklamaya geldikleri otelde Süper Lig'e yükselmenin keyfini çıkarttı. Körfez ekibi, o anları sosyal medya hesabından, "Sakarya’dan gelen güzel haberden sonra biz!" notuyla paylaştı. Futbolcuların neşeli anları Kent Meydanı'nda uzaktan video bağlantısıyla led ekrandan taraftarlara aktarıldı.

RECEP DURUL: 15 DAKİKA AĞLADIM

Kent meydanına gelerek açıklamalarda bulunan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, “Telefonlar susmuyor, taraftarlarımız uyumuyor. İnanın 15 dakika ağladım. Çok şükürler olsun ki Allah bize bu günleri gösterdi. Hayırlı uğurlu olsun. Biz büyük bir camiayız depremler yaşadık büyük yıkımlar yaşadık. Amatör kümeye kadar düştük. BAL Ligi’nde 2 sene mücadele ettik. Öyleyken bile bizim taraftarımız yağmur çamur dinlemeden Kocaelispor dedi. Her yerde Kocaelispor’u destekledi. Bu cendereden bu acılardan çıkarak büyük emekler verdik. Biz kutsal acılar çektik” açıklamalarında bulundu.

GÖKHAN DEĞİRMENCİ: BİZ HAK ETTİK ŞAMPİYON OLDUK

Kocaelispor forması giyen Gökhan Değirmenci, Kent Meydanı'ndaki taraftara uzaktan video bağlantıyla seslendi. Süper Lig’e çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Değirmenci, “Bir üst lige çıkacağız ama Kocaelispor’u tatmin edecek bir şey değil, İnşallah bu kulüpte Süper Lig’e çıkmayı bana nasip eder demiştim. Çok şükür ki bunu hep beraber başardık. Önce siz başardınız 16 yıl büyük acılar çektiniz büyük fedakarlıklar yaptınız. En çok siz hakkettiniz, en çok biz hak ettik şampiyon olduk” ifadelerini kullandı.

İSMET TAŞDEMİR: BU MUTLULUKTA PAY SAHİBİ OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Taraftarlara uzaktan bağlantı ile seslenen Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise, “16 yıl sonra bu mutlulukta pay sahibi olduğumuz için çok mutluyum. Yarın bir maçımız var hayırlısıyla en güzel şekilde maçımızı oynayıp akşam gelip sizlerle kucaklaşmak istiyorum” şeklinde konuştu.

’17 YAŞIMA GİRDİM KOCAELİSPOR’UN BANA VERDİĞİ EN BÜYÜK DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ OLDU’

Kutlamalara katılan bir taraftar, “Amatörden beri maçlara gidiyorum. Bu takım 16 yıldır çabalıyordu sonunda da aldı” şeklinde konuştu. Başka bir taraftar ise “Dün doğum günümdü 17 yaşıma girdim. Kocaelispor’un bana verdiği en büyük doğum günü hediyesi bu oldu. Söyleyecek fazla bir şey yok çok sevinçliyiz çok mutluyuz. Yarın inşallah kupayı müzeye koyuyoruz” dedi.

İLHAMİ AKTAŞ: HER TARAFTA MÜTHİŞ BİR COŞKU SEVİNÇ VAR

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, “Süper Lig’e çıkmayı garantilemek büyük bir başarı emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı futbolcularımızı, teknik ekibimizi, yönetimimizi, kulüp başkanını bu yolda destek veren tüm Kocaelilileri başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ı ve kulübümüze destek veren basın mensuplarına teşekkür ediyoruz tebrik ediyoruz. İnşallah Süper Lig’te de çok güzel başarılara imza atacağını halkımızın, taraftarımızın takımımızı yine Süper Lig’te de çok coşkulu bir şekilde destekleyeceğine inancımız tam. Her tarafta müthiş bir coşku sevinç var, haklı bir gurur var. 16 yıl sonra gelen bir başarı var” ifadelerini kullandı.