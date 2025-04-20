Kocaelispor taraftarı sokaklara döküldü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig'e yükselmesi kesinleşen Kocaelispor'un taraftarları sokaklara döküldü.

Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan Fatih Karagümrük-Boluspor maçının 1-0 sona ermesinin ardından Kocaelispor'un Trendyol Süper Lig'e yükselmesi kesinleşti.

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Maçın bitiş düdüğü ile Kocaelisporlu taraftarlar sokaklara döküldü. Ellerinde bayraklarla kutlama yapan taraftarlar, meşaleler yaktı. Taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı.
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş yayınladığı mesajda, "1. Lig'de 2024-2025 sezonunu bitime 4 hafta kala garantileyerek Süper Lig'e yükselme başarısını gösteren Kocaelispor'u tebrik ediyor, başta Başkan Recep Durul olmak üzere yönetim kurulu, teknik ekip ile futbolcu kardeşlerimize, taraftarlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise alana cep telefonu ile bağlanarak taraftarlara seslendi. Büyükakın, "Bu başarı Kocaelispor'a inanların başarısı. Hepinizi yürekten kutluyorum. Bu şampiyonluk tüm kente armağan olsun. İnşallah çok daha büyük başarılara imza atacağız. Bu gece gönlünüzce eğlenin. Şampiyonluk hayırlı olsun. Hasret bitti" diye konuştu.

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