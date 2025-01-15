Kocaelispor transfere hızlı girdi!

Lider Kocaelispor devre arası transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaptı. Körfez ekibi son olarak Bodrumspor ile Süper Lig’de 12 maça çıkan Samet Yalçın ile sözleşme imzaladı. Anlaşma, 1.5 yıl artı 1 yıl opsiyonlu olarak gerçekleşti.

'HOŞ GELDİN SAMET"

Kocaelispor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Samet Yalçın arasında 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Hoş geldin Samet! "

"OYUNCU HAVUZU VAR"

Kocaelispor asbaşkanı ve futbol şube sorumlusu Osman Çakır transfer ile ilgili olarak “"Transfer üzerinde çalışıyoruz. Gelmek isteyen, bize önerilen ve hocamızın belirlediği bir oyuncu havuzu var. İsmet hocamız net olarak bir transfer isterse, takım yapımıza ve kulüp bütçemize uygun, dengeleri bozmayacak oyuncu alabiliriz. Bizim iyi bir kadromuz var. Birkaç konunun netleşmesini bekleyeceğiz" dedi