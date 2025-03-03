Kocaelispor VAR'a takıldı!

Trendyol 1.Lig'de lider Kocaelispor, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. 90+5.dakikada Kocaelisporlu Appindangoye’nin attığı gol VAR tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

2. dakikada Kocaelispor'un atağında sağ kanatta topla buluşan Oğulcan Çağlayan, ceza sahasına ortasını yaptı. Ceza yayı üzerinden sert bir vuruş yapan Markao, topu üstten auta gönderdi.

42. dakikada Muharrem Cinan'ın sol kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Markao, kalecinin müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını işaret etti.

44. dakikada Kocaelispor'da penaltıyı kullanmak üzerine topun başına geçen Oğulcan Çağlayan, sağ ayağının içiyle düzgün bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi. 1-0

65. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun toptu iyi kontrol eden Rivas, sağ çaprazdan şutunu çekti ancak top direkten döndü.

90+1. dakikada İstanbulspor atağında sağ kanattan Okan'ın ortaladığı topu ön direkte Krstovski arka direğe gönderdi. Topla buluşan Şeref, gelişine şut çekerek topu ağlara gönderdi. 1-1

90+5. dakikada Kocaelispor'da sağ kanattan kullanılan serbest vuruş sonrası arka direkte topla buluşan Caner Osmanpaşa sol ayağıyla yaptığı vuruşta top savunmadan döndü. Dönen topu Appindangoye boş kaleye gönderdi. VAR'da incelenen gol, Caner'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal edildi.