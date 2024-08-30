Kocaelispor zorda kalınca THY devreye girdi

Kaynak: Haber Merkezi
Kocaelispor zorda kalınca THY devreye girdi

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle uçak seferlerinde yaşanan doluluk Kocaelispor'u vurdu.

Amedspor ile Kocaelispor arasında Şanlıurfa'da oynanacak maç öncesinde, Kocaelispor uçak bileti bulmakta zorlanınca Türk Hava Yolları (THY) devreye girdi.

2 Eylül Pazartesi günü Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda gerçekleşecek olan 4. hafta maçı için Kocaelispor, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle dolu olan uçak seferleri yüzünden bilet bulamamıştı.

Bu durum üzerine Kocaelispor yetkilileri THY ile iletişime geçti.

THY, Pazar günü 18.35'teki Sabiha Gökçen-Gaziantep uçuşunu daha büyük bir uçakla değiştirdi.

Kocaelispor, 1 Eylül Pazar günü saat 18.35'te İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan Gaziantep'e uçacak ve oradan karayolu ile Şanlıurfa'ya geçecek.

Dönüşte ise 3 Eylül Salı günü saat 09.35'te Şanlıurfa Gap Havaalanı'ndan İstanbul Yeni Havaalanı'na uçacak.

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