Kocaelispor'a Süper Lig'den transfer

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Kocaelispor'a Süper Lig'den transfer

Yunus Emre Gedik Kocaelispor'a imza attı.

Trendyol 1. Lig'de bu sezon Süper Lig'e çıkmayı kıl payıyla kaçıran Kocaelispor stoper hattına takviye yaptı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Yunus Emre Gedik arasında 1 Temmuz tarihinde başlamak üzere 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hoş geldin Yunus Emre." denildi.

Transfere dair ilk duygularını açıklayan Gedik ise, "Bu formayı layık olduğu yere taşımak için elimden gelenin fazlasını yapacağım konusunda kimsenin şüphesi olmasın. Yolun sonu şampiyonluk." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Geçen sezon Göztepe'den Kasımpaşa'ya kiralık olarak giden 24 yaşındaki savunma oyuncusu, 6 maçta forma giydi.

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