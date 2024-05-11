Kocaelispor'da bilet kesildi

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, teknik direktörlük görevini yürüten Mustafa Gürsel ile olan sözleşmesini sonlandırdığını duyurdu.
Kulübün resmi açıklamasında, “Yönetim kurulumuz, Sakaryaspor ile oynanan maçın ardından gerçekleştirilen acil toplantı neticesinde, teknik direktör Mustafa Gürsel’in görevine son verilmesine karar vermiştir.” ifadelerine yer verildi.
Sezonun 24. haftasında göreve başlayan Gürsel’in yönetimindeki Kocaelispor, çıktığı 11 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.
Takımın bu performansı, yönetimin kararında etkili oldu.
TFF 1. Lig'i 6. sırada tamamlayan Kocaelispor, Süper Lig'e yükselme play off turunda Ahlatcı Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.
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