Kocaelispor'da orta sahaya Fransa'dan takviye

Kocaelispor, transfer döneminin son gününde Clermont'tan Habib Keita'yı transfer etti.

Trendyol Süper Lig ekibi Kocaelispor, Fransa'nın Clermont takımda forma giden Habib Ali Keita'yı kadrosuna kattı.

Malili orta saha oyuncusu sezon sonuna kadar kiralık olarak Kocaelispor forması giyecek.

Yeşil siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcu Habib Ali Keita’nın satın alma opsiyonu kulübümüze ait olmak üzere kulübümüze geçici transferi konusunda Fransa Futbol Federasyonu’na tescilli Clermont Foot 63 kulübüyle anlaşmaya varılmış olup, futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transfer sözleşmesi imzalanmıştır."

23 yaşındaki oyuncu, 2023 yılında Lyon'dan Clermont'a transfer olmuştu.

Geçen sezon 30 maça çıkan Keita, 1 gol ve 4 asiste imza attı.

