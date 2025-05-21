Kocaelispor'da ‘Süper Lig’ hazırlığı: Daha güçlü kadro gerekiyor

Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da başkan Recep Durul, kulübü kurumsal üye olan firmaların yöneticileriyle buluştu. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen programda konuşan Durul, 16 yıl sonra tekrar Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'un şehrin ve taraftarların umudu ve moral kaynağı olduğunu söyledi.

Üyelerin takıma verdiği desteğin önemine değinen Durul, "Dün başkası vardı, bugün biz varız, yarın bir başkası olacak. Dolayısıyla burada hizmet eden her arkadaşımızın mutlaka Kocaelispor'a bir değer katması, yukarıya taşıması ve süreç basamaklarını çıkarması, yani onu mağdur etmemesi gerekiyor” dedi.

‘BİZ KAVGADA OLMAYACAĞIZ’

Süper Lig'de de aynı ciddiyet ve disiplinle hareket etmeyi planladıklarını vurgulayan Durul, şöyle devam etti:

"Süper Lig, alt ligler gibi değil. Daha güçlü kadro kurmak gerekiyor. Daha güçlü kararlar almak gerekiyor. Daha doğru adımlar atmak gerekiyor. Dolayısıyla profesyonel bakış açısını güçlendirmek gerekiyor. Biz Kocaelispor olarak kavganın içinde olmadık. Hakem ve federasyon noktasında hiçbir grupla çatışma içerisine girmedik. Sahada kaldık, işimizde kaldık ve bunun da meyvesini hep birlikte gördük. Süper Lig'de böyle değil. Daha çetin kavgalar var ama biz yine orada olmayacağız. Kocaelispor'un ruhu ve anlayışıyla kadromuzu kuracağız. Takımımızı kuracağız ve en iyi şekilde hem taraftarlarımızı hem şehrimizi temsil edeceğiz."