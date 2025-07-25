Kocaelispor'dan şartlı transfer!

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Bruno Petkovic transferiyle ses getiren Kocaelispor şimdi de Middlesbrough ile sözleşmesinin sona ermesiyle boşa düşen 28 yaşındaki Surinamlı sağ bek Anfernee Dijksteel'i renklerine bağlıyor.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Anfernee Dijksteel ile sağlık kontrolünden başarıyla geçmesi koşuluyla 2+1 yıllık prensip anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Profesyonel futbolcu Anfernee Jamal Dijksteel ile kulübümüz arasında futbolcunun sağlık kontrolünden başarılı bir şekilde geçmesi şartına bağlanmış ön protokol imzalanmıştır.



Futbolcu Kocaelispor Futbol A Takımı ve Genç Takımlar sağlık sponsorumuz Atakent Cihan Hastanesi’nde… pic.twitter.com/L77Bu4bGdm