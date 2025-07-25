Kocaelispor'dan şartlı transfer!

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Kocaelispor'dan şartlı transfer!

Kocaelispor, 28 yaşındaki Surinamlı sağ bek Anfernee Dijksteel ile şartlı anlaşmaya vardı.

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Bruno Petkovic transferiyle ses getiren Kocaelispor şimdi de Middlesbrough ile sözleşmesinin sona ermesiyle boşa düşen 28 yaşındaki Surinamlı sağ bek Anfernee Dijksteel'i renklerine bağlıyor.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Anfernee Dijksteel ile sağlık kontrolünden başarıyla geçmesi koşuluyla 2+1 yıllık prensip anlaşmaya varıldığı bildirildi.

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