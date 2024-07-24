Kocaelispor'dan Süper Lig mesajı

Kaynak: Haber Merkezi
Kocaelispor'dan Süper Lig mesajı

Sezonabüyük umutlarla giren Kocaelispor ilk hazırlık maçında Adanaspor'u 3-0 yenerek rakiplerine gözdağı verdi.

Bolu'da ilk hazırlık maçına Adanaspor karşısında çıkan TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor, Ryan Mendes, Aaron Appindangoye ve Ahmet Sağat'ın golleriyle rakibini 3-0 mağlup etti.

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Kocaelispor, 32. dakikada Appindangoye'nin kornerden gelen topa attığı şutla 1-0 öne geçti.

34. dakikada ise Mendes, ceza sahası dışında buluştuğu topu rakiplerini geçerek kaleye gönderdi ve kaleciden dönen topu takip ederek golünü attı.

İKİNCİ YARIDA TÜM TAKIM DEĞİŞTİ

İkinci yarıya da üstün başlayan Kocaelispor, tüm oyuncularını değiştirdi. İlk yarıda Gökhan Değirmenci, Appindangoye, Burak Öksüz, Ahmet Oğuz, Muharrem Cinan, Vukovic, Mesut Can Tunalı, Pedrinho, Beridze, Mendes ve Oğulcan Çağlayan ile sahaya çıkan takım, ikinci yarıda Harun Tekin, Tarkan Serbest, Onur Öztonga, Yunus Emre Gedik, Mehmet Yılmaz, Cihat Çelik, Furkan Özyapı, Ahmet Sağat, Serhat Taşdemir ve Barış Alıcı'yı oyuna aldı.

61. dakikada sağ kanattan içeri giren Barış Alıcı, Ahmet Sağat'a pas verdi ve Sağat, topa ilk dokunduğu anda golünü attı.

Maçta başka gol olmazken, Kocaelispor Bolu'daki ilk hazırlık maçında Adanaspor'u 3-0 yendi.

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