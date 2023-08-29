Kocaelispor'lu İbrahima Fofana PFDK'ya sevk edildi. 3 takıma ceza kesildi

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, cezaları açıkladı.

Trendyol 1. Lig'de oynanan Kocaelispor- Altay mücadelesinde Kocaelispor'un oyuncusu İbrahima Fofana, Altay forması giyen Ceyhun Gülselam'ı ısırdığı için kırmızı kart görerek oyundan ihrac edilmişti.

Fofana, sonrasında PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, Kasımpaşa Kulübünün, Pendikspor müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle, kulüp idarecisi Serkan Reçber'in de aynı maçta hakem soyunma odası ve koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disipline sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşan Çaykur Rizespor'un, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kurula sevk edildiği bildirilirken, kulüp masörü Osman Duran ile kulüp görevlileri Serkan Gürbüz ve Mahmut Uğur Çilkız'ın da talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği duyuruldu.

-Kurul, Atakaş Hatayspor müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Corendon Alanyaspor'un disipline sevk edildiğini açıklarken, Mondihome Kayserispor görevlisi Aykut Karakaya'nın da Yılport Samsunspor müsabakasındaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle disipline gönderildiğini kaydedildi.

Kocaelispor Kulübü futbolcusu İbrahima Breze Fofana'nın 27.08.2023 tarihinde oynanan Kocaelispor-Altay Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 28.08.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.