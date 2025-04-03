Kocaelisporlu Markao'dan samimi itiraf

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kocaelisporlu Markao'dan samimi itiraf

Kocaelispor'un golcüsü Markao, gol için herhangi bir sayı hedefi olmadığını söyledi

Trendyol 1. Ligi takımlarından Kocaelispor, 6 Nisan Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Körfez Brunga Tesisleri'nde antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Markao, Kocaelispor- Sakaryaspor karşılaşmasını Brezilya'da çok fazla kişinin izlediğini belirterek, "Futbol camiasında bir sürü tanıdığım oyuncu var. Bu sebepten dolayı maçı Brezilya'da da izleyen çok fazla kişi oldu. Aynı zamanda dünyanın birçok ülkesinde de yine beni takip ettiklerinden dolayı maçı izleyen çok fazla insan oldu. Tüm bunların haricinde önümüzde çok zor bir maç var. Şampiyonluğa artık çok yakınız bunun için de tüm hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN ŞAMPİYON OLMAK"

Performansı hakkında çok fazla bir şey söylemek istemediğini söyleyen Markao, "Takımımızda çok fazla iyi oyuncu var ve biz puan veya puanlar alarak yolumuza devam ediyoruz bence önemli olan da budur. Daha önce de söylediğim gibi benim buraya gelişim şampiyon olmak benim katkımın olması önemli tabii ki ama gol sayısı önemli değil hocamızın direktifleri doğrultusunda katkıda bulunduğumu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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