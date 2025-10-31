Körfez /Murat Kurt

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki Ecrin Tanış, evinde aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük kıza ilk müdahaleyi yaparak ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ecrin Tanış kurtarılamadı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Ecrin’in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi otopsiye gönderildi.

Henüz 13 yaşında hayata veda eden Ecrin Tanış’ın vefatı, ailesini ve mahalle sakinlerini derin bir üzüntüye boğdu. Küçük kızın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından BUGÜN Esentepe Ulu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.