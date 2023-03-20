﻿Mavi Adam ve Şirin Baba lakapları takıldı. Kocakarı ilacı yaptı rengi maviye döndü

Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, 2013 yılında hayatını kaybeden Amerikalı Paul Karason, yaşadığı sağlık sorunları için doktora gitmek yerine, kendi hazırladığı ilaçlar ile tedaviyi olmaya çalışınca tüm vücudu mavi renge dönüştü.