20 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Mavi Adam ve Şirin Baba lakapları takıldı. Kocakarı ilacı yaptı rengi maviye döndü

Mavi Adam ve Şirin Baba lakapları takıldı. Kocakarı ilacı yaptı rengi maviye döndü

Kendi yaptığı kocakarı ilaçlarından rengi maviye dönüşen ve 2013 yılında hayatını kaybeden Amerikalı Paul Karason'ın fotoğrafları ortaya çıktı.

Galeri Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 17:00
Takip Et
1/17
Mavi Adam ve Şirin Baba lakapları takıldı. Kocakarı ilacı yaptı rengi maviye döndü

Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, 2013 yılında hayatını kaybeden Amerikalı Paul Karason, yaşadığı sağlık sorunları için doktora gitmek yerine, kendi hazırladığı ilaçlar ile tedaviyi olmaya çalışınca tüm vücudu mavi renge dönüştü. 

2/17
Mavi Adam ve Şirin Baba lakapları takıldı. Kocakarı ilacı yaptı rengi maviye döndü

Paul'un öldükten yıllar sonra, mavi derisi ile çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Vücudu mavileşen Paul'a 'Mavi Adam' ve 'Şirin Baba' lakapları takıldı.

3/17
Mavi Adam ve Şirin Baba lakapları takıldı. Kocakarı ilacı yaptı rengi maviye döndü

Paul Karason, bir dergide sağlıklı genç kalma ile ilgili okuduğu yazı sonrası ev yapımı gümüş kolloidal karışımı içmeye başladı.

4/17
Mavi Adam ve Şirin Baba lakapları takıldı. Kocakarı ilacı yaptı rengi maviye döndü

Minik gümüş iyonları ve sıvı içinde asılı nanopartiküller içeren karışım, Paul'un derisinin tamamen renk değiştirmesine neden oldu. 

5/17
Mavi Adam ve Şirin Baba lakapları takıldı. Kocakarı ilacı yaptı rengi maviye döndü

Ancak Paul kendisindeki bu değişimi fark etmedi.

6/17
Mavi Adam ve Şirin Baba lakapları takıldı. Kocakarı ilacı yaptı rengi maviye döndü

Bir arkadaşının kendisine vücudunun mavileştiğini söylemesi üzerine Paul, sonunda durumun farkına vardı.

7/17
Mavi Adam ve Şirin Baba lakapları takıldı. Kocakarı ilacı yaptı rengi maviye döndü

Vücudunun renginin değişmesinden sonra ünlenen Paul, işsiz kaldı daha sonra da nişanlısından ayrıldı. 

8/17
Mavi Adam ve Şirin Baba lakapları takıldı. Kocakarı ilacı yaptı rengi maviye döndü

Art arda gelen sorunlarla boğuşan Paul, prostat kanseri ve kalp sorunları ile mücadele ettikten sonra hayatını kaybetti.

9/17
Mavi Adam ve Şirin Baba lakapları takıldı. Kocakarı ilacı yaptı rengi maviye döndü

10/17
Mavi Adam ve Şirin Baba lakapları takıldı. Kocakarı ilacı yaptı rengi maviye döndü

11/17
Mavi Adam ve Şirin Baba lakapları takıldı. Kocakarı ilacı yaptı rengi maviye döndü

12/17
Mavi Adam ve Şirin Baba lakapları takıldı. Kocakarı ilacı yaptı rengi maviye döndü

13/17
Mavi Adam ve Şirin Baba lakapları takıldı. Kocakarı ilacı yaptı rengi maviye döndü

14/17
Mavi Adam ve Şirin Baba lakapları takıldı. Kocakarı ilacı yaptı rengi maviye döndü

15/17
Mavi Adam ve Şirin Baba lakapları takıldı. Kocakarı ilacı yaptı rengi maviye döndü

16/17
Mavi Adam ve Şirin Baba lakapları takıldı. Kocakarı ilacı yaptı rengi maviye döndü

17/17
Mavi Adam ve Şirin Baba lakapları takıldı. Kocakarı ilacı yaptı rengi maviye döndü

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
1
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
2
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
3
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
4
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
5
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
6
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
7
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
﻿Afrika’da Çinli maden işçilerine katliam: Arkasında Rusya var iddiası
﻿Afrika’da Çinli maden işçilerine katliam: Arkasında Rusya var iddiası
﻿Afrika’da Çinli maden işçilerine katliam: Arkasında Rusya var iddiası
﻿Suudi Arabistan'da ceza iptal edildi. F1'de sıralama değişti
﻿Suudi Arabistan'da ceza iptal edildi. F1'de sıralama değişti
﻿Suudi Arabistan'da ceza iptal edildi. F1'de sıralama değişti
﻿Kardeşini öldürdü 
﻿Kardeşini öldürdü 
﻿Kardeşini öldürdü 
﻿ABD Büyükelçisi Flake, AKP Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş ile görüştü
﻿ABD Büyükelçisi Flake, AKP Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş ile görüştü
﻿ABD Büyükelçisi Flake, AKP Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş ile görüştü
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Mavi Adam ve Şirin Baba lakapları takıldı. Kocakarı ilacı yaptı rengi maviye döndü
﻿Mavi Adam ve Şirin Baba lakapları takıldı. Kocakarı ilacı yaptı rengi maviye döndü
﻿Mavi Adam ve Şirin Baba lakapları takıldı. Kocakarı ilacı yaptı rengi maviye döndü
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey’i yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı
﻿Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey’i yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı
﻿Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey’i yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı
﻿Sel sonrası ortaya çıkan görüntü korkuttu. Birden kayboldu
﻿Sel sonrası ortaya çıkan görüntü korkuttu. Birden kayboldu
﻿Sel sonrası ortaya çıkan görüntü korkuttu. Birden kayboldu
﻿1,5 yaşındaki kızı ile selde kaybolmuştu. Yeni gelişme
﻿1,5 yaşındaki kızı ile selde kaybolmuştu. Yeni gelişme
﻿1,5 yaşındaki kızı ile selde kaybolmuştu. Yeni gelişme
﻿Akaryakıtta indirim kısa sürdü zam geliyor
﻿Akaryakıtta indirim kısa sürdü zam geliyor
﻿Akaryakıtta indirim kısa sürdü zam geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.