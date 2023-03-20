﻿Mavi Adam ve Şirin Baba lakapları takıldı. Kocakarı ilacı yaptı rengi maviye döndü

Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, 2013 yılında hayatını kaybeden Amerikalı Paul Karason, yaşadığı sağlık sorunları için doktora gitmek yerine, kendi hazırladığı ilaçlar ile tedaviyi olmaya çalışınca tüm vücudu mavi renge dönüştü.
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Paul'un öldükten yıllar sonra, mavi derisi ile çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Vücudu mavileşen Paul'a 'Mavi Adam' ve 'Şirin Baba' lakapları takıldı.
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Paul Karason, bir dergide sağlıklı genç kalma ile ilgili okuduğu yazı sonrası ev yapımı gümüş kolloidal karışımı içmeye başladı.
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Minik gümüş iyonları ve sıvı içinde asılı nanopartiküller içeren karışım, Paul'un derisinin tamamen renk değiştirmesine neden oldu.
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Ancak Paul kendisindeki bu değişimi fark etmedi.
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Bir arkadaşının kendisine vücudunun mavileştiğini söylemesi üzerine Paul, sonunda durumun farkına vardı.
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Vücudunun renginin değişmesinden sonra ünlenen Paul, işsiz kaldı daha sonra da nişanlısından ayrıldı.
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Art arda gelen sorunlarla boğuşan Paul, prostat kanseri ve kalp sorunları ile mücadele ettikten sonra hayatını kaybetti.