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Kocakarı soğukları başladı. Türkiye'ye giriş yapan 'son soğuklar' için uyarı yapıldı

Türkiye’ye giriş yapan soğuk ve yağışlı hava kütlesiyle birçok ilde kar yağışı beklendiği bildirildi. Kocakarı soğukları diğer adıyla berdül'acüzla ilgili detaylar haberimizde...

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 17:30
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Kocakarı soğukları başladı

Kocakarı soğukları başladı. Türkiye'ye giriş yapan 'son soğuklar' için uyarı yapıldı
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Kocakarı soğukları diğer adıyla berdül'acüz birçok kişi tarafından sorgulanmaya başlandı. Kocakarı soğuklarıyla ilgili detaylar haberimizde…

Mart ayının gelmesiyle birlikte, kocakarı soğukları yani berdül'aciz gündeme geldi. Her yıl mart ayında araştırılan kocakarı soğukları, yeniden soğuk havanın etkisi altına gireceğimizi belirten bir terim olduğu vurgulandı.

Türkiye’ye giriş yapan soğuk ve yağışlı hava kütlesiyle birçok ilde kar yağışı bekleniyor.

Rümi ve miladi takvime göre hesaplanan kocakarı soğukları için tarih belli oldu. Peki, kocakarı soğukları ne zaman gelecek? Berdül'acüz nedir?

NEDEN KOCAKARI SOĞUKLARI DENİYOR?

Halk dilinde “Kocakarı Soğukları” olarak da bilinen Berdül'acüz bir benzetmeden geliyor. “Acüz” omurgamızdaki “kuyruk sokumu” dediğimiz son kemiğin ismi. Yani soğuğun kuyruk sokumuna kadar hissedilmesinden dolayı böyle bir benzetme söz konusudur.

Bu kelime Arapça’da kocakarı manasına gelen “acüze” sözcüğü ile karıştırılınca, bir de söz konusu rivayete göre bu soğuklarda çok fazla yaşlı kadının hayatını kaybetmesi sonucunda deyim halkın ağzına “kocakarı soğukları” olarak kalmıştır.

KOCAKARI SOĞUKLARI NE ZAMAN GELECEK?

Kocakarı soğukları mart ayında beklenen hava olaylarından birisidir. Arapça berdül’acüz olarak ifade edilen olay 'yaşlı kadın soğuğu' anlamlarına gelmektedir. Rümi ve miladi takvime göre belirlenen kocakarı soğukları için tarih belli oldu.

Buna göre; Kocakarı soğukları rümi takvime göre genellikle 26 Şubat-4 Mart, miladi takvime göre ise 11-17 Mart arasındaki günlerde görülmektedir.

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