Kocaseyit Havalimanında gerçeği aratmayan yangın tatbikatı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kocaseyit Havalimanında gerçeği aratmayan yangın tatbikatı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Kocaseyit Havalimanı'ndaki yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

Senaryo gereği terminal binasında bulunan bir kafeteryada yangın ihbarları verilmesi üzerine havalimanı itfaiyesi ARFF, polis ve 112 ekipleri bölgeye sevk edildi.

Polis ekipleri bölge güvenliğini alırken ARFF ekipleri de temsili yangına müdahale etti ve yaralılara 112 ekiplerine transfer etti. Ayrıca çevre güvenliği açısında da kurulan duman tüneli ile terminaldeki insanların yangından etkilenmemesi için yoğun bir çaba sarf edildi.

İkinci yangın senaryosunda ise havalimanına iniş yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı pistten çıkarak kaza kırıma uğradı. 153 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu uçakta yangın çıktı. ARFF ekipleri yangına müdahale ederken yaralıları olay bölgesinden uzaklaştırarak 112 ekiplerine teslim etti.

Kocaseyit Havalimanı Taner Ödemiş yönetiminde başarılı bir şekilde geçen yangın tatbikatlarını Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'ta yakında takip etti.

Odabaş gerçeği aratmayan tatbikatta emeği geçen tüm personellere teşekkür etti.

Kocaseyit Havalimanında gerçeği aratmayan yangın tatbikatı

Kocaseyit Havalimanında gerçeği aratmayan yangın tatbikatı

Senaryo gereği deprem tatbikatı yapıldıSenaryo gereği deprem tatbikatı yapıldı

Kocaseyit Havalimanında gerçeği aratmayan yangın tatbikatı

Kocaseyit Havalimanında gerçeği aratmayan yangın tatbikatı

Kocaseyit Havalimanında gerçeği aratmayan yangın tatbikatı

Kocaseyit Havalimanında gerçeği aratmayan yangın tatbikatı

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