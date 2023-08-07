Kocası tarafından 30 kez bıçaklanan Youtuber Merve Veziroğlu’nun 2 kez şikayetçi olduğu ortaya çıktı

Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım'ı defalarca bıçaklayan kocası Yunus Yıldırım’ın ifadesine ve yapılan incelemeye göre, Yıldırım’ın 2022’de eşi hakkında 2 kez ‘kasten yaralama ve tehdit ‘ suçundan şikayeti olduğu ortaya çıktı.

Kocası tarafından 30 kez bıçaklanan Youtuber Merve Veziroğlu’nun 2 kez şikayetçi olduğu ortaya çıktı

Birkaç gün önce Üsküdar'da eşi tarafından defalarca kez bıçaklanan Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım, hayat mücadelesi veriyor.

Bu arada korkunç olayın detayları da ihmali bir kez daha ortaya koydu.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Youtuber eşi Merve Veziroğlu Yıldırım’ı bıçaklayan Yunus Yıldırım Üsküdar Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü.

Yunus Yıldırım’ın ifadesi ve yapılan inceleme sonucunda yaralanan Merve Veziroğlu Yıldırım’ın 2022’de eşi hakkında 2 kez ‘kasten yaralama ve tehdit ‘ suçundan şikayeti olduğu ortaya çıktı. Ancak aralarında devam eden herhangi bir tedbir veya uzaklaştırma kararı olmadığı belirlendi.

YOUTUBER EŞİNE GELEN MESAJLARI KISKANMIŞ

Sorgulanan Yunus Yıldırım, ifadesinde, evlendiklerinden beri kayınvalidesinden kaynaklanan sürekli tartışma yaşadıklarını öne sürdü.

Eşinin Instagram ve TikTok’ta çok aktif olduğuna da işaret eden Yıldırım, eşine gelen mesajlar sebebiyle aralarında kıskançlık olduğunu ifade etti.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Yine aynı gerekçelerle tartıştıklarını anlatan Yıldırım kendini kaybedince mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşini defalarca bıçakladığını söyledi. Daha sonra hemen 112’yi aradığını belirten şüpheli pişman olduğunu belirtti.

Yapılan soruşturmada olayda kullanılan ekmek bıçağına el konuldu. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Merve Veziroğlu Yıldırım’ın vücudunda 30 ayrı bıçak izi olduğu tespit edildi.

KOCA TUTUKLANDI

İşlemlerin ardından adliyeye götürülen şüpheli Yunus Yıldırım, hakkında tutuklama kararı çıktı. 4 ayrı suç kaydı bulunun şüpheli koca Yunus Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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