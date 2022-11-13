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Annesi katledilen Gülsüm'ün oğlundan mahkemeye kahreden mektup

Ankara’nın Sincar ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Gülsüm K.(23) hizmetli olarak çalıştığı ortaokulda bıçaklayarak öldüren Mehmet K.'nin (33) tutuklu yargılandığı davanın dosyasına, çiftin oğlu H.A.K.'n,n (11) yazdığı iddia edilen bir mektup da girdi. Mektupta, "Bu adam bizi döverdi, bize küfürler ederdi. Anneme bir kere 'Aşkım' demedi. Eve ekmeği annem alırdı" ifadeleri yer aldı. 

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 15:54
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Kocası tarafından çalıştığı okulda öldürüldü! Gülsüm'ün oğlundan mahkemeye kahreden mektup

Annesi katledilen Gülsüm'ün oğlundan mahkemeye kahreden mektup
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Mehmet K. 21 Şubat'ta şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu 12 yıllık eşi Gülsüm K.'nin çalıştığı Sincan ilçesindeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'na gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet K., okulda tartıştığı 2 çocuk annesi kadını 9 bıçak darbesiyle öldürdü. Kaçan Mehmet K., 7 gün sonra polis ekiplerince yakalanıp, mahkemece tutuklandı.

Mehmet K. hakkında 'eşi kasten öldürme', öldürdükten sonra eşinin cep telefonu ve banka kartını alarak harcama yaptığı için 'hırsızlık' ve 'banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçlarından dava açıldı. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

'YAŞAMA HEVESİMİZİ YİTİRDİK'

Ankara Batı Adliyesi 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4'üncü duruşmaya; tutuklu sanık Mehmet K. Gülsüm K.'nın annesi Fatma ve babası Hüseyin Acar ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada dinlenen anne Acar, küçük torununun henüz 5 yaşında olduğunu belirterek, "Küçük torunum, 'Annemi özledim' diyor. 'Annen artık yok' diyorum, ağlıyor. 'Annemin mezarını kazalım, onu çıkarıp bir kere de olsa sarılayım' diyor. Çocuğumun çocukluğunu çaldı, şimdi de kendi çocuklarının çocukluğunu, annesini, hayallerini çaldı. Yaşama hevesimizi yitirdik" dedi.

OĞLUNDAN MAHKEME HEYETİNE MEKTUP

Daha sonra Gülsüm K.'nin ailesinin avukatı Onur Tatar, çiftin 11 yaşındaki oğlu H.A.K.'nin yazdığı iddia edilen bir mektubu mahkemeye sundu. H.A.K.'nın mektubunda, "Sayın hakim bey; bu adam bizi döverdi, bize küfürler ederdi. Saymadığı küfür yoktu. Benim kendi yatağım yoktu, salonda koltukta yatardım.

Bilgisayarda videoya gülünce bile kızardı, küfür ederdi. Anneme bir kere 'Aşkım' demedi. O evde oturup oyun oynarken annem canını dişine takıp çalışıyordu. Eve ekmeği annem alırdı. O, işe gideceğim deyip bir bahane uydurup işe gitmezdi. Duygu sömürüsü yaparak bizi etkilemeye çalışıyordu. Bana, 'Annen nerede', 'Baban nerede' denildiğinde cevap veremiyorum. Bunu yapan insanın en ağır cezayı almasını istiyorum" ifadeleri yer aldı.

Duruşma tanıkların dinlenmesinin ardından 27 Aralık'a ertelendi.

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