Kocası tarafından darbedilen kadın ağır yaralandı

Eskişehir’de eşi tarafından şiddet gören kadın kaçarak parka sığınırken, olayı gerçekleştirdiği öne sürülen kişi firar etti. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, 2 çocuğu polis tarafından koruma altına alındı.

Vaka, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Kayacık Sokak üzerinde bulunan bir konutta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.Ç. adlı şahıs, eşi R.Ç.'yi (32) darp etti. Kaçan iki çocuk annesi, evinin sokağına 200 metre mesafedeki Erbaran Sokak üzerindeki bir parka sığınarak çevredekilerden yardım talep etti.

Baba kaçtı, ortada kalan çocuklara polis sahip çıktı
İhbar üzerine olay yerine birçok polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından M.Ç., Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne nakledildi. Durumu ağır olan kadının tedavisinin sürdüğü belirtildi. M.Ç.’yi darp eden kocasının ise firar ettiği, polis birimlerinin şahsı aradığı öğrenildi.

Ayrıca, yakını bulunmayan annenin C.Ç. (4) ve T.Ç. (2) isimli iki çocuğu polis ekiplerince koruma altına alındı. Yunus Emre Devlet Hastanesi’ndeki polis noktasında gözetim altında tutulan iki çocuğa, polis görevlilerince çikolata ikram edildi.

