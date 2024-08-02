Kocası tarafından öldürülen kadınının cenazesi defnedildi

Kaynak: İHA
Kocası tarafından öldürülen kadınının cenazesi defnedildi

Denizli'nin Tavas ilçesinde elleri ve ayakları bağlanarak işkence edilip öldürülen üç çocuk annesi kadının cenazesi toprağa verildi.

Olay, Tavas ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi'nde 31 Temmuz Salı günü meydana geldi. Mehmet Ali Elbeli (37), 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine jandarma ve sağlık ekipleri, Hanımlar Sokak'taki müstakil eve geldiklerinde 34 yaşındaki Müge Elbeli'yi evin salonunda ölü olarak buldu. Vücudunda darp ve yara izleri bulunan kadının cenazesi, otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı. Müge Elbeli’nin ölümüyle ilgili olarak kocası Mehmet Ali Elbeli ile A.K., S.S. ve F.Y. isimli şüpheliler gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Otopsi işlemleri tamamlanan Müge Elbeli’nin cenazesi, Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki Gümüşler Mezarlığında defnedildi.

Son Haberler
Cumhurbaşkanlığı’nın 6 aylık harcaması 6.1 milyar lira Gündem
Cumhurbaşkanlığı’nın 6 aylık harcaması 6.1 milyar lira
ABD'li basketbolcu kadın masöre bakın neresine masaj yaptırdı Spor
ABD'li basketbolcu kadın masöre bakın neresine masaj yaptırdı
Oğlu ile birlikte öldürülen kadının son paylaşımı ortaya çıktı Yaşam
Oğlu ile birlikte öldürülen kadının son paylaşımı ortaya çıktı
18. Yüzyıl Osmanlı Şiirinde Değişim: Klasikten Modernizme Geçişin İzleri Gündem
18. Yüzyıl Osmanlı Şiirinde Değişim: Klasikten Modernizme Geçişin İzleri
Blinken BAE ve Suudi mevkidaşlarıyla görüştü Dünya
Blinken BAE ve Suudi mevkidaşlarıyla görüştü
CHP’li Erdal Beşikçioğlu amcaoğlunu belediyede koordinatör yaptı Gündem
CHP’li Erdal Beşikçioğlu amcaoğlunu belediyede koordinatör yaptı
Karabük'te dev uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Karabük'te dev uyuşturucu operasyonu