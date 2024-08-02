Kocası tarafından öldürülen kadınının cenazesi defnedildi

Olay, Tavas ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi'nde 31 Temmuz Salı günü meydana geldi. Mehmet Ali Elbeli (37), 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine jandarma ve sağlık ekipleri, Hanımlar Sokak'taki müstakil eve geldiklerinde 34 yaşındaki Müge Elbeli'yi evin salonunda ölü olarak buldu. Vücudunda darp ve yara izleri bulunan kadının cenazesi, otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı. Müge Elbeli’nin ölümüyle ilgili olarak kocası Mehmet Ali Elbeli ile A.K., S.S. ve F.Y. isimli şüpheliler gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Otopsi işlemleri tamamlanan Müge Elbeli’nin cenazesi, Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki Gümüşler Mezarlığında defnedildi.