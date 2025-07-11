Kocasinan’da Uğurevler Aile Sağlığı Merkezi açıldı

Türkiye'ye model ve marka olan Kayseri'nin hayırseverlik alanında da örnek bir şehir olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, tarihi bir müjde vererek, "Tam 10 yıldır büyük bir heyecanla takip ettiğimiz Hoca Hasan Medresesi'nin tapusunu Kocasinan Belediyesi adına almış olmanın gururunu yaşıyoruz; bu tarihi eseri ayağa kaldırmak artık bizim elimizde" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar'ın ev sahipliğinde Uğurevler Mahallesi'nde düzenlenen "Ruziye Yücel Aile Sağlığı Merkezi"nin açılış törenine; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, MHP Kocasinan İlçe Başkanı Behsat Kürşat Önder, hayırsever Yücel ailesi, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, bölge sakinleri ve davetliler katıldı.

Türkiye'ye model ve marka olan Kayseri'nin hayırseverlik alanında da örnek olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Hayırseverimize teşekkür ediyoruz. Dualar alacakları bu güzel katkılar, hemşehrilerimizin hayatına değer katmaktadır. Bugün, Terörsüz Türkiye'nin ilk günü. Hain PKK terör örgütü 41 yıl sonra silahlarını bıraktı. Bu tarihi gelişmeyle birlikte, Büyük ve Güçlü Türkiye idealimiz için azimle çalışmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta kentsel dönüşüm projesi kapsamında üç önemli işi bir arada gerçekleştirmiştik. Şükürler olsun ki şimdi de bölgemize bir Aile Sağlığı Merkezi kazandırdık. Ayrıca büyük bir ihtiyaç olan pazar yerinin yapımını da tamamladık. İnşallah önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğiz. Yılın başında "Kocasinan altın çağına giriyor" demiştik. Allah'ın izniyle yaptığımız hizmetlere yenilerini ekleyerek her alanda en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz. Şehrimize ve Kocasinan'ımıza yakışır projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Sayın Valimizin göreve başladığında ifade ettiğim ve benim de 10 yıldır büyük bir heyecanla takip ettiğim bir müjdeyi buradan açıklamak istiyorum: Hoca Hasan Medresesi Anadolu'nun ikinci medresesi olan ve Müslüman kimliğimizi taşıyan bu kadim eserin bulunduğu coğrafya açısından da ayrı bir önemi var. Göreve geldiğimiz andan itibaren medreseyi ayağa kaldırmak için çalışıyoruz. Şükürler olsun ki dün itibarıyla tapusunu aldık ve Hoca Hasan Medresesi Kocasinan Belediyesi'ne geçti. Allah nasip ederse, bu önemli tarihi eseri de yeniden ihya edeceğiz. Hayırseverimize bir kez daha yürekten teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hayırsevere teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan da şunları söyledi:

"Vatandaşların talepleri ve nüfus artışını esas alarak bölgede bir aile sağlığı merkezine ihtiyaç olduğunu gözlemledik. Bu vesileyle Allah hayrını kabul etsin."

Babaannesinin ismini taşıyan hayırsever Ruziye ise,"Babaannemle tanışma şansım olmadı. Adının şifa ile anılacağı bir vesileyle aile sağlığı merkezi yaptık. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayarak, "Öncelikle hayırseverimize teşekkür ediyoruz. Allah bereket versin. Kayseri'mizin her bir köşesinde hayırseverlerimizin emeği var. Hayırseverliğiyle anılan ilimiz, birçok şehre örnek olmuştur. Bütün hayırseverlere teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Rabbim sayılarını artırsın diye de dua ediyorum. Kayseri'miz hayırseverler şehridir. Tesisin hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

AKP Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise, "Eseri yapandan Allah razı olsun. Kayseri'de geçen yıl 7 milyondan fazla kişi hastanede muayene edilmiş. Aile sağlık merkezleri ise hastanelerin yükünü hafifletiyor. Kayseri, diğer alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da adından söz ettiriyor. Tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, "Hayırseverlerimize teşekkür ediyor, tebrik ediyorum. Uğurevler Mahallesi'ni çok seviyorum. Bu anlamda, bu hizmetleri vatandaşın ayağına getiren Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dualar edilerek Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.